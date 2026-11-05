Çameli'de çocuklar kitaplarla buluşuyor

Çameli Belediyesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen haftalık etkinliklerde öğrenciler kitap okuma ve boyama faaliyetleriyle buluşuyor. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerde öğrencilere ikramda da bulunuluyor.

Çameli’de çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çameli Belediyesi, Çameli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çameli İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, her hafta kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler kitap okuma ve boyama etkinliklerine katılıyor.

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Çocukların hem eğlenerek öğrenmelerini hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayan etkinliklerle okuma kültürünün küçük yaşlarda kazandırılması, hayal güçlerinin geliştirilmesi ve sosyal becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında Çameli Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çocukların kitaplarla buluşmasının geleceğe yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "Bugünün kitap okuyan çocukları, yarının aydınlık geleceğini inşa eder. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitaplarla buluşturmaya, onların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.