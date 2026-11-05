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        Denizli Çardak OSB'de doğal gaz dönemi başladı

        Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayı itibarıyla işletmelere doğal gaz arzı sağlanmaya başlanırken, 19 bin Sm/h kapasiteli MS Doğal Gaz İstasyonu ve OSB içi dağıtım şebekesiyle bölgenin enerji altyapısı güçlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Denizli Çardak OSB'de doğal gaz dönemi başladı

        Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayı itibarıyla işletmelere doğal gaz arzı sağlanmaya başlanırken, 19 bin Sm/h kapasiteli MS Doğal Gaz İstasyonu ve OSB içi dağıtım şebekesiyle bölgenin enerji altyapısı güçlendirildi.

        Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), sanayicilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni yatırımlara daha güçlü altyapı imkânı sunmak amacıyla yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredilendirmeye esas projesi kapsamında Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ekim ayı itibarıyla OSB içi dağıtım şebekesine doğal gaz verilmeye başlandı.

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        Denizli doğal gaz dağıtım firması ve OSB tarafından karşılanan yatırımla, bölgeye özel doğal gaz hattı ile 19 bin Sm/h kapasiteli MS Doğal Gaz İstasyonu’nun imalatı tamamlandı. Yatırımın, mevcut işletmelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra bölgede kurulacak yeni tesislerin yatırım ve üretim süreçlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

        Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Okan Konyalıoğlu, tamamlanan yatırımın bölgenin sanayi ve yatırım potansiyelini güçlendireceğini belirterek, "Doğal gaz altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak işletmelerimize ekim ayı itibarıyla doğal gaz arzı sağlamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu yatırımla bölgemizin enerji altyapısını güçlendiriyor, sanayicilerimiz ve yeni yatırımcılarımız için önemli bir avantaj sağlıyoruz" dedi.

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        Sanayicilerin rekabet gücü desteklenecek

        Denizli Çardak OSB’nin toplam 3 milyon 255 bin 787 metrekare alana ve 2 milyon 768 bin 634 metrekare büyüklüğünde 92 sanayi parseline sahip olduğunu hatırlatan Konyalıoğlu, doğal gaz altyapısının tamamlanmasının özellikle üretim süreçlerinde doğal gaz kullanan işletmeler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

        Altyapı yatırımlarıyla mevcut sanayicilerin rekabet gücünü desteklemeyi ve yeni yatırımcıların bölgeye kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Konyalıoğlu, "Hedefimiz; mevcut işletmelerimizin rekabet gücünü destekleyen, yeni yatırımcılarımızın tesis kurma ve üretime geçiş süreçlerini kolaylaştıran bir sanayi bölgesi oluşturmaktır. Bu doğrultuda altyapı yatırımlarımızı, Denizli Çardak OSB’mizin gelişiminin ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkının temel unsurları arasında değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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        Yeni yatırımlar için altyapı güçleniyor

        Doğal gaz yatırımının bölgenin yatırım çekiciliğini artıracağına dikkat çeken Konyalıoğlu, enerji ihtiyacı yüksek sektörler açısından daha güçlü altyapı imkânları sunduklarını belirtti.

        Önceliklerinin mevcut sanayicilerin rekabet gücünü artırmak, yeni yatırımcıların üretime geçişini kolaylaştırmak ve bölge ekonomisine kalıcı katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, "Yönetim kurulumuz ve Bölge Müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" diye konuştu.

        Konyalıoğlu, doğal gaz hattı ve istasyon yatırımının bölgeye kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ve Müteşebbis Heyet Başkanı Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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