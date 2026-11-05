Beyağaç'ta itfaiye ekiplerine moral ziyareti Kaymakam Haydari çalışmaları dinledi

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde Kaymakam Servet Haydari, itfaiye istasyonunu ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Haydari, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve müdahale kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, ilçede hizmet veren itfaiye istasyonunu ziyaret etti. İstasyonda incelemelerde bulunan Haydari, itfaiye personelinden yürütülen çalışmalar, yangınlara, afetlere ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında itfaiye ekipleriyle sohbet eden Kaymakam Haydari, ilçede meydana gelebilecek yangın, afet ve diğer acil durumlara karşı yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için itfaiye ekiplerinin önemli bir görev üstlendiğini belirten Haydari, özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.