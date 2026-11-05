Atatürk aramızdan ayrılışının 88. yılında sevdiği eserlerle anılacak "Her Zaman Kalbimizdesin"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenleyecek.

10 Kasım 2026 Salı günü Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata’nın sevdiği şarkıların seslendirileceği çok özel bir konsere imza atılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, "Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin" adlı konser programıyla sahne alacak. Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği unutulmaz eserler icra edilecek. Konser, saat 20.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ebilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz ebiletlerini temin edebilecek.