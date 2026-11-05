DTO'dan kadın ve genç girişimcilere markalaşma desteği

Denizli Ticaret Odası (DTO), Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi'ni hayata geçirdi. Kadın ve genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerini, yerel ürünleri markalaştırmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını hedefleyen projenin ilk eğitimi gerçekleştirildi.

DTO'nun ev sahipliğindeki programın açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İl Başkanı Ayla Taşçıoğlu, Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl Başkanı Bekir Çakır, kadın ve genç girişimciler, girişimci adayları ile oda üyeleri katıldı. Eğitmen İbrahim Coşkun tarafından katılımcılara İş Modeli Geliştirme Eğitimi verildi.

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Taşçıoğlu: "Yerel değerlerimizi güçlü markalara dönüştürmeliyiz"

Etkinliğin açılışında konuşan KGK Başkanı Ayla Taşçıoğlu, Denizli'nin tekstili, gastronomisi, doğal zenginlikleri ve köklü üretim kültürüyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bu potansiyelin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Taşçıoğlu, "Denizli bezinden Denizli leblebisine, Tavas baklavasından Kale biberine ve Honaz kirazına kadar çok sayıda yerel değerimiz bulunuyor. Bu ürünlerimizin bilinirliğini artırmamız, doğru pazarlama yöntemleriyle ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettikleri değeri görmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu eğitimlerimizle de girişimcilerimize bu konuda yol göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.

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Taşçıoğlu, programları kapsamında yapay zekâ destekli iş fikri geliştirme, logo ve ambalaj tasarımı, hedef pazar belirleme ve markalaşma konularında çalışmalar yapılacağını da anlattı; DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a kadın girişimcilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Çakır: "Markalaşma, üretim gücümüze katma değer kazandıracak"

GGK Başkanı Bekir Çakır da konuşmasında Denizli'nin güçlü üretim ve ihracat altyapısına dikkat çekerek, firmaların markalaşmasının ekonomideki gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çakır, "Denizli, yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracatıyla güçlü bir üretim şehridir. Firmalarımızın markalarını geliştirmeleri ve ürünlerini daha iyi pazarlamaları, şehrimize önemli katma değer sağlayacaktır. Kadın ve genç girişimcilerimizin bu süreçte daha etkin rol almalarını istiyoruz. Eğitimlerimizde, yapay zekâ uygulamalarına da yer vereceğiz. Ayrıca program sonunda seçilecek beş katılımcımıza da mentorluk desteği sağlayarak girişimlerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız" diye konuştu. Ayrıca girişimcilere yönelik projelere verdiği desteğinden dolayı DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan: "Kadın ve genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise projeleri ile ilgili değerlendirmesinde, kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirtti. Başkan Erdoğan, "Denizli'mizin üretim gücünü artırmanın yolu, girişimcilerimizin bilgiye, teknolojiye ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmaktan geçiyor. Özellikle de kadınlarımızın ve gençlerimizin, yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürmelerini istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz ve yerel değerlerimiz, markalaşma açısından önemli fırsatlar barındırıyor. O nedenle de GEKA desteğiyle yürüttüğümüz bu projeyle girişimcilerimizin iş fikirlerini geliştirmelerine, ürünlerini doğru konumlandırmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak üreten, geliştiren ve girişimcilik yolunda ilerleyen kadınlarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Girişimcilere yapay zekâ destekli eğitim

Programın eğitmeni İbrahim Coşkun, eğitimlerde katılımcıların iş fikirlerini somut iş modellerine dönüştürmelerine odaklanacaklarını belirtti. Coşkun, yöresel ürünlerin markalaştırılması, rakip ve pazar analizleri, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş planı hazırlanması konularında uygulamalı çalışmalar yapılacağını ifade etti. Ayrıca yapay zekâ destekli görsel tasarım, veri analizi ve iş planı oluşturma araçlarından da yararlanılacağını belirten Coşkun, eğitimlerinin girişimci adaylarının pazardaki fırsatları daha doğru değerlendirmelerine katkı sağlayacağını da söyledi.

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Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel değerlerini öne çıkararak "Anadoludakiler" hareketine katılımı da hedefleyen proje, eğitim, atölye ve danışmanlık faaliyetleriyle devam edecek.

Başkan Erdoğan'a ve DTO'ya teşekkür ettiler

Eğitime katılan kadın girişimciler de Denizli Ticaret Odası'nın düzenlediği eğitimlerin işlerini geliştirmelerine, yeni teknolojileri öğrenmelerine ve farklı sektörlerden girişimcilerle iletişim kurmalarına önemli katkılar sağladığını belirterek DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık üç yıldır eticaret alanında faaliyet gösteren genç girişimci Banu Meydan, DTO'nun eğitimlerinden her defasında yeni bilgiler edinerek ayrıldığını belirtti. Meydan, "Bu eğitimler hem işlerimizi geliştirmemize hem de yeni bağlantılar kurmamıza fırsat sağlıyor. Özellikle yapay zekâ ve dijital tasarım araçları, işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Kadın girişimcilere sunulan bu imkân için Başkanımız Uğur Erdoğan'a, Ayla Taşçıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Dövmecilik yaptığını ve geri dönüştürülmüş ürünleri karavanıyla pazarlamayı hedeflediğini söyleyen genç girişimcilerden Ayşe Su Yıldız da eğitimlerin uzun soluklu ve uygulamaya yönelik olmasını önemli bulduğunu ifade etti. Yıldız, "Kadınlar olarak üretimde güçlüyüz ancak pazarlama konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Denizli Ticaret Odası'nın ücretsiz olarak sunduğu bu kapsamlı eğitimleri de bu nedenle çok değerli buluyorum. Burası, bizim için adeta bir okul. Girişimci kadınların gelişimine yönelik de atılmış çok doğru bir adım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Saruhan Gıda'nın sahibi Ayfer Saruhan ise 25 yıllık iş hayatına rağmen öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam ettiğini anlattı. Saruhan, "Denizli Ticaret Odası'nın düzenlediği eğitimlere yıllardır katılıyorum. Özellikle kadın girişimcilerimize ve üreticilerimize sağlanan bu destekler çok kıymetli. Her zaman öğrenecek yeni şeyler var. Kadınlara ve iş hayatına verdiği desteklerden dolayı Başkanımız Uğur Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Sigortacılık ve elektronik imza alanlarında faaliyet gösteren girişimci Duygu Karaçay da DTO'nun kadın girişimcilere verdiği önemin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Karaçay, "Kadınların iş hayatında daha fazla söz sahibi olabilmeleri için bu tür eğitimler çok önemli. Markalaşma ve yapay zekâ konularında edineceğimiz her bilgi, işletmelerimize değer katacaktır. Bizlere bu fırsatı sunan Uğur Başkanımıza ve Ayla Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kadın girişimcileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Katılımcılar, Denizli Ticaret Odası'nın girişimcilere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca bilgi edinmelerine değil, iş birlikleri geliştirmelerine ve markalaşma yolunda daha bilinçli adımlar atmalarına da katkı sağladığını da dile getirdiler.

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Eğitim, ikinci gün de İş Modeli Analizi Atölye Çalışması ile devam etti.