Denizli eğitim camiasını yasa boğan acı kayıp

"Osman Özgür İlkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenimiz Selmin Baş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." dedi.

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