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        Denizli eğitim camiasını yasa boğan acı kayıp

        Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Özgür İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Selmin Baş'ın vefat ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Denizli eğitim camiasını yasa boğan acı kayıp

        Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Özgür İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Selmin Baş'ın vefat ettiğini duyurdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Osman Özgür İlkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenimiz Selmin Baş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." dedi.

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