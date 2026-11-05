Çivril-Dinar yolunda bitmeyen çile sürücüleri canından bezdirdi

Denizli'nin Çivril ilçesini Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlayan karayolunda devam eden çalışmalar ve yol yüzeyinde oluşan çöküntüler, sürücüler için ulaşım güçlüğüne neden oluyor.

ÇivrilDinar karayolunda 2018 yılında başlatılan yapım ve genişletme çalışmaları devam ederken, güzergâhın bazı bölümlerinde oluşan çukurlar ve zemin bozulmaları sürücülerin tepkisini çekiyor. Özellikle Işıklı ile Yuvaköy mahalleleri arasındaki bölümde, ayrıca Beydilli ve Gümüşsu güzergâhındaki bağlantı noktalarında meydana gelen çökmeler ulaşım güvenliğini olumsuz etkiliyor. Yer yer 30 santimetre derinliğe ve 50 santimetre genişliğe ulaşan çukurlar nedeniyle bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor. Güzergâhı ilk kez kullanan sürücüler açısından da tehlike oluşturan yol bozuklukları, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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Sürücüler çalışmaların hızlandırılmasını istiyor

Yolun yapım sürecinin uzamasından şikâyet eden bölge sakinleri, özellikle kazılan ancak çalışmaları tamamlanmayan bölümlerin risk oluşturduğunu ifade ediyor. İhale süreçleri ve çalışmaların yavaş ilerlemesi nedeniyle yolun yıllardır tamamlanamadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden güzergâhın denetlenmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Yolun bozuk durumunun yalnızca sürücüleri değil, her gün bu güzergâhı kullanan öğrencileri ve ailelerini de endişelendirdiği belirtiliyor.

Öğrenci servislerinin geçiş yaptığı yolda çocuklarının güvenliğinden kaygı duyan öğrenci velisi Mehmet Demir, "Çivril'in bitmeyen yolunda bizlerin de sesini duysunlar. Her gün öğrenci servisleri bu yoldan geçiyor. Anne babalar olarak çocuklarımızın güvenliğinden endişeliyiz. Bu yolu çocuklarımıza reva mı görüyorlar? Bir kaza yaşanmadan, çocuklarımızın canı yanmadan yetkililerin sesimizi duymasını ve gerekli önlemleri almasını istiyoruz" dedi.