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        Denizlispor küme düştü

        Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Denizlispor küme düştü

        Süper Lig’de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig’e düşürüldü.

        Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan yeşilsiyahlı ekip, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Üst üste iki maça çıkmama kuralı gereğince tescil edilen karar doğrultusunda Horozlar, önümüzdeki sezon amatör ligde mücadele edecek. Atatürk Stadı’nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig’e damga vuran kulübün bu duruma gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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