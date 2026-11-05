Gastronomi dünyası Çameli'nde buluşacak Çameli Yöresel Lezzetler Gastronomi Şöleni lezzetlerin buluşma noktası olacak

Denizli’nin sakin şehir unvanına sahip ilçesi Çameli’de, yöresel mutfak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Çameli Gastronomi Şöleni" düzenlenecek.

8 Kasım Pazar günü Elmalı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, geleneksel lezzetleri gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşturacak. Çameli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Elmalı Mahallesi iş birliğiyle düzenlenecek Gastronomi Şöleni, 8 Kasım Pazar günü Elmalı Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, mahallede yaşayan 60 yaş ve üzeri kadınlar, geçmişten günümüze aktarılan yöresel yemekleri geleneksel kuzine sobalarında hazırlayacak. Böylece Çameli’nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve geleneksel pişirme yöntemleri yeniden hayat bulacak.

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Gastronomi Dünyası Çameli’de Buluşacak

Şölene Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Serkan Bertan, gastronomi bölümü öğrencileri, Fethiye Turizm Okulu öğrencileri, Fethiye Aşçılar Derneği üyeleri ve tanınmış aşçıların yanı sıra protokol üyeleri ve davetliler katılacak. Çameli’nin kültürel mirasını, geleneklerini ve yöresel mutfağını tanıtmayı amaçlayan Gastronomi Şöleni, 8 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Elmalı Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla buluşacak. Yöresel lezzetlerin ve kültürel değerlerin ön plana çıkacağı etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.