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        Denizli'de üst geçitten inerken düşen kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Denizli'de üst geçitten inerken düşen kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken düşen kişi hayatını kaybetti.

        İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki üst geçitten inmeye çalışan Abdullah Yeşiltepe (62) dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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