Denizli'de üst geçitten inerken düşen kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 06.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken düşen kişi hayatını kaybetti.
İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki üst geçitten inmeye çalışan Abdullah Yeşiltepe (62) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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