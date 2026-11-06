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        Babadağ Belediyesi ilçeye 62 yeni iş yeri kazandırıyor

        Babadağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 62 iş yerinin yapımına TOKİ tarafından başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Babadağ Belediyesi ilçeye 62 yeni iş yeri kazandırıyor

        Babadağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 62 iş yerinin yapımına TOKİ tarafından başlandı.

        Denizli’nin Babadağ ilçesinde ekonomik ve ticari hayatı canlandıracak önemli bir projenin yapımına başlandı. Babadağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 62 adet iş yerinin inşaat çalışmaları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor. İlçenin gelişimine katkı sunması hedeflenen proje kapsamında inşa edilecek iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Babadağ’da ticari faaliyetlerin hareketlenmesi, esnafın yeni iş alanlarına kavuşması ve ilçe ekonomisinin güçlenmesi bekleniyor.

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        Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçeye yeni bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir eseri daha ilçemize kazandırmanın büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. TOKİ marifetiyle yapılacak olan 62 adet iş yeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Babadağ bizim en büyük sevdamız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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