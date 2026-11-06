Denizli'de şah kartal ve büyük orman kartalı görüntülendi

Söz konusu anlar müdürlüğün sosyal medya hesabından "Doğanın gücü ve ihtişamı aynı karede. Şah kartal ve büyük orman kartalı." ifadeleriyle duyuruldu.

Bu kapsamda belirlenen alana kurulan kameralarla şah kartal ve büyük orman kartalı doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Görüntülerde kartalların arazide dolaşması yer aldı.

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu kameralarla şah kartal ve büyük orman kartalı görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.