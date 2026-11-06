Kızılcabölük'ün tarihi Kavak Kahvesi yeniden hayat buldu

Tavas Belediyesi, Kızılcabölük Mahallesi’nin önemli tarihi mekânlarından Kavak Kahvesi’ni yeniden ayağa kaldırdı. Uzun yıllardır harabe durumda bulunan kahvehane yıkılarak yeniden inşa edildi.

Tavas Belediyesi, Kızılcabölük Mahallesi’nin sosyal ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi Kavak Kahvesi’ni yeniden ilçeye kazandırdı. Yıllar içerisinde bakımsız kalarak harabe hâline gelen kahvehane, belediye tarafından yıkılarak yeniden inşa edildi. Geçmişte mahalle sakinlerinin buluşma noktalarından biri olan, nice dostluklara ve sohbetlere ev sahipliği yapan Kavak Kahvesi’nin yeniden hayat bulması mahalle için önemli bir kazanım oldu.

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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kavak Kahvesi’nin yeniden inşa edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, tarihi mekânın yalnızca bir yapı değil, Kızılcabölük’ün ortak hafızasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Tatık, açıklamsında "Bir zamanların buluşma noktası, Kızılcabölük’ün hafızası Kavak Kahvesi yeniden hayat buldu! Yıllar boyunca nice dostluklara, sohbetlere ve unutulmaz hatıralara ev sahipliği yapan, Kızılcabölük’ün sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan tarihi Kavak Kahvesi’ni yeniden ayağa kaldırdık. Uzun yıllardır yıkık ve atıl durumda bulunan bu özel mekânı, geçmişin izlerini ve hatıralarını yaşatarak yeniden Kızılcabölük’ümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişin hatıralarını geleceğe taşıyor, Kızılcabölük’ümüzün değerlerine sahip çıkıyoruz. Çünkü bazı mekânlar yalnızca bir yapı değil, bir mahallenin hafızasıdır" ifadelerini kullandı.