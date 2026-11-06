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        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Büyükşehir Sevgi Eli kendi yuvasında 1 yaşında Metruk binadan doğan iyilik merkezi binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı

        Büyükşehir Sevgi Eli kendi yuvasında 1 yaşında Metruk binadan doğan iyilik merkezi binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki eski nikah sarayını bir yıl içinde sosyal dayanışmanın merkezine dönüştürdü. Kendi binasına taşınarak kira giderinden tasarruf sağlayan Sevgi Eli, 785 bin parça yardımla binlerce vatandaşa destek oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Büyükşehir Sevgi Eli kendi yuvasında 1 yaşında Metruk binadan doğan iyilik merkezi binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki eski nikah sarayını bir yıl içinde sosyal dayanışmanın merkezine dönüştürdü. Kendi binasına taşınarak kira giderinden tasarruf sağlayan Sevgi Eli, 785 bin parça yardımla binlerce vatandaşa destek oldu.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Eli, Karşıyaka Mahallesi’ndeki modern hizmet binasında birinci yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, uzun süre atıl ve metruk halde kalan eski nikah sarayının baştan aşağı yenilenmesiyle hayata geçirilen merkez, hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının hem de toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi. Daha önce kiralık bir binada hizmet verirken kendi mülküne taşınarak belediye bütçesini önemli bir kira giderinden kurtaran Sevgi Eli, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasındaki iyilik köprüsünü daha da büyüttü.

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        Binlerce ailenin yüzünü güldürdü

        Büyükşehir Sevgi Eli modern binasında giyimden ev eşyasına kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Merkez, yeni dönemdeki 2 yıllık süreçte 12 bin 724 kişiye yaklaşık 750 bin parça giyecek yardımı, 4 bin 87 kişiye ise yaklaşık 35 bin parça eşya desteğinde bulundu. Toplamda 785 bin parça yardım ulaştıran Sevgi Eli, yeni ve modern çatısı altında hizmet kapasitesini katlayarak binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

        "1 yıl önce ektiğimiz iyilik tohumu büyüdü"

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bir yıl önce Karşıyaka’da terk edilmiş bir binayı güzelliğe ve iyiliğe dönüştürerek halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bu güzel tesis ile binlerce insanımızın hayatına dokunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu şehrin emanetine sahip çıkmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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