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        Kartallar doğal yaşam alanlarında görüntülendi Denizli'de şah kartal ve büyük orman kartalı kameralara takıldı

        Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaban hayatını izlemek amacıyla kurduğu fotokapanlar, şah kartal ve büyük orman kartalını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Kartallar doğal yaşam alanlarında görüntülendi Denizli'de şah kartal ve büyük orman kartalı kameralara takıldı

        Denizli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaban hayatını izlemek amacıyla kurduğu fotokapanlar, şah kartal ve büyük orman kartalını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

        Denizli’nin zengin yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü izleme çalışmalarıyla kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bu kez iki önemli yırtıcı kuş türünü görüntüledi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yabani hayvan türlerinin belirlenmesi ve doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin takip edilmesi amacıyla çeşitli noktalara kameralar yerleştirildi.

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        Belirlenen alanlardan birine kurulan kameralara şah kartal ve büyük orman kartalı yansıdı. Görüntülerde iki kartal türünün doğal ortamlarında arazide dolaştığı görüldü. Aynı bölgede iki farklı kartal türünün kaydedilmesi dikkat çekerken, elde edilen görüntüler Denizli’nin yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı zenginliği bir kez daha ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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