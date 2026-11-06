Kartallar doğal yaşam alanlarında görüntülendi Denizli'de şah kartal ve büyük orman kartalı kameralara takıldı

Denizli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaban hayatını izlemek amacıyla kurduğu fotokapanlar, şah kartal ve büyük orman kartalını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Denizli’nin zengin yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü izleme çalışmalarıyla kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bu kez iki önemli yırtıcı kuş türünü görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yabani hayvan türlerinin belirlenmesi ve doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin takip edilmesi amacıyla çeşitli noktalara kameralar yerleştirildi.

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Belirlenen alanlardan birine kurulan kameralara şah kartal ve büyük orman kartalı yansıdı. Görüntülerde iki kartal türünün doğal ortamlarında arazide dolaştığı görüldü. Aynı bölgede iki farklı kartal türünün kaydedilmesi dikkat çekerken, elde edilen görüntüler Denizli’nin yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı zenginliği bir kez daha ortaya koydu.