Denizli Büyükşehir DESKİ'ye uluslararası alanda büyük gurur DESKOM AI Projesi Avrasya Su Fuarında ödüllendirildi

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün yenilikçi vizyonuyla hayata geçirdiği "DESKOM AI" projesi, Avrasya Su Fuarı 2026 kapsamında düzenlenen 3. Su Yönetimi Ödülleri’nde İçme Suyu Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin su yönetiminde geleceği şekillendiren akıllı ve sürdürülebilir altyapı hamleleri, ulusal ve uluslararası arenada takdir toplamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri tarafından geliştirilen "DESKOM AI DESKİ Yapay Zeka Destekli Akıllı Operasyon ve Yönetim Merkezi" projesi, sektörün en prestijli buluşmalarından biri olan Avrasya Su Fuarı 2026’da büyük bir başarıya imza attı. Su Kayıpları ve Kaçakları Forumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 3. Su Yönetimi Ödülleri töreninde, yenilikçi teknolojilerin kamu yönetimindeki başarılı entegrasyonu tescillendi. DESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen proje, jüri değerlendirmeleri sonucunda ‘İçme Suyu Kategorisi’nde ödüllendirildi.

REKLAM

Kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuar kapsamında düzenlenen "Suyun ve Atık Suyun Geleceği: Liderlik ve Politikalar" başlıklı panel, su sektöründeki son trendlere ışık tuttu. Geniş katılımlı panelde konuşmacı olarak yer alan DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, su kayıplarıyla etkin mücadele stratejileri, atık suyun ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırılması ile yapay zeka destekli yenilikçi teknolojilerin modern su yönetimindeki hayati rolüne dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Beşli, DESKİ’nin teknoloji odaklı yaklaşımının kent genelindeki altyapı verimliliğini üst seviyeye taşıdığını vurguladı.Denizli’nin su kaynaklarını korumak, arıza ve kayıpkaçak oranlarını minimuma indirmek amacıyla kurulan DESKOM AI, yapay zekanın gücünü altyapı operasyonlarıyla buluşturuyor. Şebeke üzerindeki verileri anlık olarak analiz eden, olası arızaları önceden öngören ve su yönetiminde operasyonel hızı artıran sistem; Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı şehircilik vizyonunun bir yansıması oldu.

REKLAM

Ödülün ardından değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, elde edilen başarının Denizli’nin geleceğine yapılan yatırımın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel hedefimiz; kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanan, çağın gereksinimlerine uygun, dirençli ve sürdürülebilir bir Denizli inşa etmek oldu. DESKİ ekiplerimizin büyük bir özveriyle hayata geçirdiği DESKOM AI projemizin, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Su gibi hayati bir kaynağı korumak, teknolojiyi akıllı altyapı hamleleriyle buluşturarak hemşehrilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu başarıda emeği geçen tüm DESKİ ailemize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; aldığımız bu ödülü Denizli’mize armağan ediyoruz" dedi.