Başkan Arslan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Devlet Hastanesinin açılışını gerçekleştirmek ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek ilçede yürütülen sağlık hizmetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu AK Parti Denizli İl Başkanlığında karşılayarak Çameli ilçesi adına hazırlanan hediyeyi kendisine takdim etti. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Arslan, Çameli’de sağlık alanında bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında Bakan Memişoğlu’na bilgi verdi. İlçenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut hizmetlerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

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Başkan Arslan’dan Bakan Memişoğlu’na teşekkür

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun ilçeye gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Arslan, "Çameli’mizde sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimizi Sayın Bakanımıza iletme fırsatı bulduk. İlçemizin sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çameli’mize ve hemşehrilerimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.