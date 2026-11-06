Sağlık Bakanı Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesinin açılış töreninde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara hizmet veren güçlü bir sağlık turizmi markası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, Merkezefendi ilçesindeki Karahasanlı Mahallesi'nde hizmete giren Denizli Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 520 yataklı hastanenin kentin sağlık altyapısına güç katacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin dört bir yanında sağlık altyapısını baştan sona yenilediklerini ifade eden Memişoğlu, bu yıl içinde devasa yatırımları art arda hayata geçirdiklerini dile getirdi.

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Samsun'daki 1500 yataklı, Aydın'daki 1300 yataklı ve Şanlıurfa'daki 2 bin yataklı şehir hastanelerini milletin hizmetine sunduklarını belirten Memişoğlu, "Hizmete aldığımız 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin de inşallah yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Trabzon Şehir Hastanemizde de bu yıl içerisinde hasta kabulüne başlayacağız. Devlet hastanelerimizle birlikte son bir yılda toplam 9 bin 500 yatak kapasiteli 34 hastanemizin yapımını tamamladık. 2027'de 46 yeni hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz. En büyüğü 4 bin yatak kapasiteli İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanemizi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanemizi, Sakarya Şehir Hastanemizi de inşallah gelecek yıl tamamlayıp aziz milletimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

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Memişoğlu, 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesini de 2027'de tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarına, inşaatın tamamlanmasıyla Denizli'nin, bölgenin yeni şifa merkezi olacağına dikkati çekti.

Koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlara daha yakın hale getirmek için birinci basamak sağlık tesislerini de artırdıklarına işaret eden Memişoğlu, "81 ilimizde aile sağlığı merkezlerinden halk sağlığı laboratuvarlarına, sağlıklı hayat merkezlerinden 112 Acil Sağlık istasyonlarına kadar 1217 tesisimizin yatırım süreçlerine devam ediyoruz. Bu tesislerimizin 486'sının inşaatını yürütüyoruz. Diğerlerinin de hazırlık süreçlerini takip ediyoruz. Bugün sağlık sistemimiz, en yeni tedavilerin ileri teknolojiyle yapılabildiği, her vatandaşımızın sağlık hizmetine rahatlıkla ulaşabildiği küresel bir başarı örneği. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, bu güçlü altyapıyı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Açılışını yaptıkları yeni devlet hastanesinin kente uzun yıllar hizmet verecek güçlü kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, kente yüksek standartlarda bir eser kazandırdıklarını anlatttı.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanemizin teknolojik altyapısını da en yeni tıbbi cihazlarla donattık. Denizli'de ilk olan yapay zeka destekli, yeni nesil MR sistemini hastanemizde hizmete sunduk. Böylece en özellikli görüntüleme işlemlerini, ileri tanı ve tedavi süreçlerini burada, kendi şehrimizde başarıyla gerçekleştiriyoruz. Son çeyrek asırda Denizli'ye 15 yeni hastane ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırdık. Aile sağlığı merkezlerinden 112 Acil Sağlık istasyonlarına kadar 38 yeni sağlık merkezini milletimizin hizmetine sunduk. Denizli'de toplam yatak kapasitemizi 3 binin üzerine ulaştırdık. Sadece son iki yılda 600'den fazla hekimimizi ve 175 sağlık çalışanımızı Denizli'mizde göreve başlattık."

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- "Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz"

Memişoğlu, şehirlerin sağlık ihtiyaçlarını yakından takip ederek gelecek planlamalarını istişareyle yaptıklarını söyledi.

"Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara hizmet veren, güçlü bir sağlık turizmi markası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor." diyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Artık dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi, sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti. Şimdi bu birikimi daha iyi değerlendirerek Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz. Küresel sağlık turizmi gücümüz USHAŞ'ı yeniden yapılandırdık. Sağlık turizmi mevzuatımızı güncelledik. Böylece sağlık turizminde daha etkin ve koordineli bir yapı oluşturduk. Biz, sağlık turizmini yalnızca ameliyat ve tedavi hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. İnsanların sağlıklarını korumak, sağlıklı kalmak ve sağlıkla yaş almak için de Türkiye'ye gelmesini istiyoruz."

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Yerli sağlık teknolojilerinin üniversite-sanayi işbirliğiyle Denizli'de daha güçlü zemine taşınacağını vurgulayan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Pamukkale Üniversitesi arasında AR-GE çalışmalarını destekleyecek işbirliği protokolünün imzalandığı bilgisini paylaştı.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile sağlık çalışanları katıldı.