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        Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz

        DENİZLİ Devlet Hastanesi'nin yeni binasının açılışında konuşan Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi, sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti. Şimdi bu birikimi daha iyi değerlendirerek Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz

        DENİZLİ Devlet Hastanesi’nin yeni binasının açılışında konuşan Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi, sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti. Şimdi bu birikimi daha iyi değerlendirerek Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz" dedi.

        Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 520 yataklı Denizli Devlet Hastanesi binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başta olmak üzere Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile davetliler katıldı. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Denizli'nin sağlık altyapısına güç katacak 520 yataklı Denizli Devlet Hastanesi'ni hizmete açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son çeyrek asırda Türkiye'nin dört bir yanında sağlık altyapısını baştan sona yenilediklerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Geride bıraktığımız 10 yılda 42 bini aşkın yatak kapasitesine sahip, dünyanın en gelişmiş sağlık tesisleri olan 28 şehir hastanesi inşa ettik. Sadece bu yıl içerisinde devasa yatırımları art arda hayata geçirdik: 1500 yataklı Samsun, 1300 yataklı Aydın ve 2 bin yataklı Şanlıurfa şehir hastanelerimizi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanemizi de hizmete aldık, inşallah yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Trabzon Şehir Hastanemizde de bu yıl içerisinde hasta kabulüne başlayacağız. Devlet hastanelerimizle birlikte son bir yılda toplam 9 bin 500 yatak kapasiteli tam 34 hastanemizin yapımını tamamladık" dedi.

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        'DENİZLİ, SAĞLIK ALANINDA BÖLGESİNİN YENİ ŞİFA MERKEZİ OLACAK'

        2027'de 46 yeni hastaneyi hizmete açmayı planladıklarını belirten Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "En büyüğü 4 bin yatak kapasiteli İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanemizi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanemizi, Sakarya Şehir Hastanemizi de inşallah gelecek yıl tamamlayıp, aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Şimdi Denizli'yi sağlıkta en üst lige taşıyacak dev bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz: 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanemiz. İnşaatı hızla yükselen Denizli Şehir Hastanemizi, inşallah 2027'de tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İleri teknoloji altyapısı ve yüksek kapasitesiyle şehir hastanemiz tamamlandığında; Denizli, sağlık alanında bölgesinin yeni şifa merkezi olacak."

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        'SAĞLIK TURİZMİNDE DAHA ETKİN VE KOORDİNELİ BİR YAPI OLUŞTURDUK'

        Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından gelen insanlara hizmet veren, güçlü bir sağlık turizmi markası olma yolunda da kararlılıkla ilerlediğinin altını çizen Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

        "Artık dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi, sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti. Şimdi bu birikimi daha iyi değerlendirerek Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz. Küresel sağlık turizmi gücümüz Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ni (USHAŞ) yeniden yapılandırdık. Sağlık turizmi mevzuatımızı güncelledik. Böylece sağlık turizminde daha etkin ve koordineli bir yapı oluşturduk. Sağlık turizmini yalnızca ameliyat ve tedavi hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. İnsanların sağlıklarını korumak, sağlıklı kalmak ve sağlıkla yaş almak için de Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. 'Üreten Sağlık' vizyonumuzla kendi tıbbi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştiriyoruz. Solunum cihazından kalp-akciğer makinesine, yoğun bakım monitörlerinden mobil röntgen cihazlarına kadar hekimlerimizin ve mühendislerimizin emeğiyle ürettiğimiz teknolojileri hastanelerimizde kullanıyor, aynı zamanda dünyaya ihraç ediyoruz."

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        Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni binasının açılışı dualarla yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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