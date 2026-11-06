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        Denizli'de 114 milyonluk siber dolandırıcılık operasyonu

        Denizli'de, internet üzerinden açılan sahte ilanlarla 59 ilden 127 kişiyi 114 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Denizli'de 114 milyonluk siber dolandırıcılık operasyonu

        Denizli’de, internet üzerinden açılan sahte ilanlarla 59 ilden 127 kişiyi 114 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 59 farklı ilde ikamet eden 127 kişiyi sahte internet ilanları aracılığıyla dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

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        Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin MASAK raporlarında toplam 114 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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