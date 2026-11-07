Başkan Çavuşoğlu'ndan ulaşım projelerine sahada inceleme Çavuşoğlu: "Ulaşımda güven ve konforu birlikte inşa ediyoruz" Başkan Çavuşoğlu dev proje için tarih verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yıllardır sorun yaşanan DSİ Kavşağı'nı 130 milyon TL'lik yatırımla yeniden düzenliyor. Çalışmaları sahada inceleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gümüşler Bulvarı Köprülü Kavşak Projesi'ni 2027 yılının ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı. Çavuşoğlu, Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde denetledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını modern standartlara kavuşturmak ve artan trafik yoğunluğuna uzun yıllar boyunca kalıcı çözümler üretmek amacıyla dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bölgedeki trafik akışını kesintisiz hale getirmek ve geçmişte yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla başlatılan Gümüşler Bulvarı DSİ Köprülü Kavşak Projesi tüm hızıyla sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin ulaşım kalitesini ileri bir seviyeye taşıyacak olan çalışmaları sahada inceledi. Teknik ekiple birlikte alanı ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu projenin geldiği son aşamayı ve devam eden süreci yerinde değerlendirdi.

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Gümüşler Bulvarı DSİ Köprülü Kavşak projesi ile kesintisiz ulaşım

Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen köprülü kavşak projesi, 130 milyon TL'lik yatırım bedeliyle bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi hedefliyor. Gümüşler Bulvarı ile Cinkaya Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan proje, bölgenin altyapısını ve üstyapısını baştan aşağı yeniliyor. Modern mühendislik çözümleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, yağmur suyu drenaj sistemleri, sanat yapıları, yol gövdesi ve asfalt kaplamaları sıfırdan inşa ediliyor. Köprülü geçiş tasarımı sayesinde dört koldan gelen trafik akışı güvenli bir yapıya kavuşturuluyor ve araçların bekleme süreleri minimuma indiriliyor. Köprülü kavşak düzenlemesi çerçevesinde 225 metre uzunluğunda çift taraflı perde duvar ve 96 metre uzunluğunda kapalı tünel geçişi inşa ediliyor. Tünel geçişinin üzerinde ise 57 metre çapında akıllı kavşak düzenlemesi yapılıyor. Bölgedeki üstyapı çalışmaları kapsamında ayrıca 20 bin metrekare asfalt serimi ve 9 bin metrekare kaldırım düzenlemesi yapılacak. Ayrıca modern aydınlatma sistemleri, trafik güvenlik unsurları ve genişletilmiş kaldırım düzenlemeleri ile yayalar için çok daha güvenli bir geçiş imkanı sağlanacak.

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Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi'nde modernizasyon çalışmaları

Başkan Çavuşoğlu, Gümüşler Bulvarı'ndaki incelemelerin ardından Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi'nde devam eden yol ve altyapı çalışmalarını da denetledi. Yatırım kapsamında, 600 metre uzunluğundaki ana arter ile 200 metre uzunluğundaki yan yol bağlantısı, çift gidişgeliş olarak düzenleniyor. Trafik akışını daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla bölgede 53 metre çapında akıllı kavşak uygulaması da hayata geçiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde toplam 11 bin metrekare asfalt serimi ve 6 bin metrekare parke kaplama gerçekleştirilecek. Planlanan akıllı kavşak uygulaması sayesinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, altyapı ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek sıcak asfalt serimi ile cadde, bölgeye yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

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Çavuşoğlu: "Yıllardır çözüm bekleyen sorunu ortadan kaldırıyoruz"

DSİ Kavşağı'nda yıllardır yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli'nin yıllardır çözüm bekleyen bir ulaşım sorununu ortadan kaldırıyoruz. DSİ Kavşağı olarak bilinen noktada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burası yıllardır trafik açısından sorun yaşanan ve sık sık kazaların meydana geldiği bir bölge. Projemiz, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla planlandığı şekilde ilerliyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde kavşağımızı ve yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımda güven ve konforu artırmak. Projemiz tamamlandığında hemşehrilerimiz bu güzergahı çok daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanacak. Kentimizin yaşam kalitesine katkı sunacak yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şehrimize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.