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        Denizli'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde yamaç paraşütü ile kalkış yaptıktan sonra düşen 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Denizli'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde yamaç paraşütü ile kalkış yaptıktan sonra düşen 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Çivril'in Tokça Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan bir kişi kaza geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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