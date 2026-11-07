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        Denizli Basket zorlu sınavda

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyetle yetinerek alt sıralarda kalan Yukatel Denizli Basket yarın zirve ortağı Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. İlk kez Avrupa arenasında da yer alan Denizli Basket hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Bakken Bears'a evinde yenilmişti. Denizli temsilcisi bu mücadelenin ardından 11 Kasım Çarşamba günü BC Prievidza deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Denizli Basket zorlu sınavda

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyetle yetinerek alt sıralarda kalan Yukatel Denizli Basket yarın zirve ortağı Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. İlk kez Avrupa arenasında da yer alan Denizli Basket hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Bakken Bears'a evinde yenilmişti. Denizli temsilcisi bu mücadelenin ardından 11 Kasım Çarşamba günü BC Prievidza deplasmanına çıkacak.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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