Denizli Basket zorlu sınavda

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyetle yetinerek alt sıralarda kalan Yukatel Denizli Basket yarın zirve ortağı Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. İlk kez Avrupa arenasında da yer alan Denizli Basket hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Bakken Bears'a evinde yenilmişti. Denizli temsilcisi bu mücadelenin ardından 11 Kasım Çarşamba günü BC Prievidza deplasmanına çıkacak.

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