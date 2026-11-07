Merkezefendi Belediyesi operasyonunda adli kontrol ile serbest kalan personel tutuklandı

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Şeniz Doğan'ın danışmanı Gökhan Sarıkaya, yeniden mahkemeye sevk edildi. Sarıkaya, yeniden yapılan savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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