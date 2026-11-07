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        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda adli kontrol ile serbest kalan personel tutuklandı

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gökhan Sarıkaya, yeniden sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda adli kontrol ile serbest kalan personel tutuklandı

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gökhan Sarıkaya, yeniden sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Şeniz Doğan'ın danışmanı Gökhan Sarıkaya, yeniden mahkemeye sevk edildi. Sarıkaya, yeniden yapılan savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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