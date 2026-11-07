Denizli'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan aileler barıştırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları olan Kazan ve Bozat aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Denizli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu iki aile arasında barış sağlanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda cezaevinde bulunan olayın şüphelileriyle özel izin alınarak görüşüldü. Görüşmelerde barış için söz alınmasının ardından iki ailenin temsilcileriyle de görüşülerek taraflar uzlaştırıldı.

Merkezefendi ilçesindeki taziye merkezinde düzenlenen barış programında iki ailenin fertleri bir araya geldi.

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Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı programda, taziye merkezine girenler arandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından aile fertleri, barışa bağlı kalacaklarına söz vererek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Programın ardından katılımcılara hayır yemeği ikram edildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, programda yaptığı konuşmada, katılımcıların sağlanan kardeşliğin kefili olduğunu söyledi.

Hayatta zaman zaman acılar yaşanabileceğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Ülke ve millet olarak sıkıntılar olabilir. Bazen acılar yaşanıyor. Ancak geride kalanların üzerine düşen vazife arayı bulmaktır. Bugün bu topluluğun arasında bulunmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Çünkü Rabbimizin inayetinin, rahmetinin ve bereketinin bu topluluğun üzerinde olduğuna inanıyoruz. Biz hayır için beraberiz. İnşallah bu kardeşliğin bizler de kefilleriyiz."

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Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir de sosyal hayatta anlaşmazlıkların yaşanabileceğini, önemli olanın bunları büyümeden çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Arabuluculuk ve uzlaştırmacılık kurumlarının önemine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Gerçek pehlivan, öfkelendiğinde hasmını yere seren değil, nefsine hakim olandır. İnşallah bundan sonra da bu düsturla devam ederiz. Bugün hukukumuzda arabuluculuk ve uzlaştırmacılık diye bir kurum var. Sosyal hayatta her zaman ihtilaf, anlaşmazlık ve çekişme olabilir. Böyle anlaşmazlıklar olduğunda bu kurumlar devreye giriyor. Tarafları bir araya getirerek sorunları çözüme kavuşturuyor."

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Barışın sağlanmasına öncülük eden Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ise sürece katkı sunanlara ve iki aileye teşekkür etti.

Taraflar arasında olay öncesinde herhangi bir düşmanlık bulunmadığını dile getiren Ataş, şunları söyledi:

"Allah razı olsun, bizi kırmadılar. Bugün bu barışa herkesin katkısı oldu. Sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. Ben bu iki aile arasında yaşanan olayı bir cinayet olarak değil, trafik kazası gibi görüyorum. Daha öncesinde iki aile arasında herhangi bir düşmanlık yoktu. Bu işin sonu yüz yıl da devam etse barıştır. Olan olmuştur, önemli olan bundan sonra böyle olayların yaşanmamasıdır."

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Programa, Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürü Ali Duymaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Fahri Savaş, kanaat önderleri ile Bozat ve Kazan ailelerinin üyeleri katıldı.

- Olay

Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'taki bir restoranda 5 Eylül'de iki grup arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ercan Kazan (23), Cumali Kazan (36) ve Suphi Bozat (40) hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.K, R.B. ve D.B, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.