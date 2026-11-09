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        Başkan Çavuşoğlu; "Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir güne tanıklık ediyoruz"

        Yeni Parti Genel Başkanlık Ön Seçiminde oyunu kullanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Demokrasiyi sözde değil, özünde yaşatan bu anlayışın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Başkan Çavuşoğlu; "Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir güne tanıklık ediyoruz"

        Yeni Parti Genel Başkanlık Ön Seçiminde oyunu kullanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Demokrasiyi sözde değil, özünde yaşatan bu anlayışın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Yeni Parti’de 1415 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultay öncesi Genel Başkanlık Ön Seçimi tamamlandı. Yeni Parti Denizli İl Teşkilatına kayıtlı 13 bin 178 üyeden 11 bin 753’ü sandığa gitti. Genel Başkan Özgür Özel’in tek aday olduğu önseçimde, Denizli’nin 19 ilçesinde katılım oranı yüzde 89,19 olarak gerçekleşti.

        Eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte oyunu kullanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oy kullanma işlemi öncesi ve sonrasında partilileriyle bir araya geldi. Yeni Parti’nin bir ilki gerçekleştirdiği Genel Başkanlık Ön Seçiminin önemine işaret eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Delege sistemi yerine, her üyenin kendi genel başkanını özgür iradesiyle seçebildiği bu demokratik adım, partimiz ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e güvenimiz ve inancımız tam. Onun önderliğinde Türkiye’nin yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyoruz. Eşim Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte bu tarihi ana tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz. Demokrasiyi sözde değil, özünde yaşatan bu anlayışın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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