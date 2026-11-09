Ata'nın izinde Çamlık'ta buluştular Denizli Büyükşehir'den Ata'ya saygı yürüyüşü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle "Atatürk'ü Anma Doğa Yürüyüşü" düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "Atamızın İzinde Doğa Yürüyüşü" temasıyla yapılan etkinlik, sporseverleri bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya'nın da katılımıyla Çamlık Hayat Kahvesi önünde toplanan doğaseverler ardından yürüyüşe geçti.

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Çamlık'ın eşsiz doğasında anlamlı rota

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu özel günde 110 kişilik grup, Denizli'nin gözde doğa rotalarından birinde yürüdü. Etkinlik kapsamında takip edilen Çamlık Bayrak TepeÇeşmeler yürüyüş rotası, her yaş grubundan doğaseverin rahatlıkla katılabildiği kolay zorluk derecesinde yapıldı. Toplamda 12 kilometre uzunluğundaki parkurda katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuldu. Çamlık Ormanı'nın taze havası eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca katılımcılar hem sportif bir aktivite gerçekleştirme hem de milli birliği ve beraberliği doğanın kalbinde pekiştirme fırsatı buldu.