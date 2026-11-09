Kazayı izleyebilmek için telefon ışığında bahçede tıraş oldular Otomobil su kanalına uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir çitlerini yıkarak su kanalına düştü. Kurtarma çalışmalarını izlemek isteyen vatandaşların, cep telefonu ışıkları altında kuaför salonunun bahçesinde tıraş olmaya devam etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi 1051 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AVB 496 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki su kanalının çitlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çitleri aşan otomobil, dört tekeri üzerinde su kanalına düştü. Düşmeyle dahi hızı yavaşlamayan otomobil kanal içerisinde yaklaşık 30 metre daha ilerledi. Otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan kişiler, aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

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Kazayı gören vatandaşların olay yerine toplanması üzerine bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri durumu fark etti. Ekipler, kazanın ardından Trafik Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Bu sırada kazaya karışan kişilerin, polise haber vermeden aracı bulunduğu yerden çıkartmak amacıyla vinç ve çekici gönderdiği öğrenildi. Su kanalındaki çitlerin yıkılması sonucu kamu malında meydana gelen zarar nedeniyle polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakası üzerinden araç sahibine ulaştı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili kullandığı değerlendirilen sürücüyü belirledi. Polis ekipleri şüpheliyle telefonla iletişim kurarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen şüpheli, otomobili kendisinin kullanmadığını, başka bir kişinin direksiyon başında olduğunu öne sürdü.

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Ancak polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde aracı şüphelinin kullandığının tespit edildiği belirtildi. Şüpheliye yapılan alkol testinde de alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve kamu malına zarar vermek suçlarından işlem yapıldı. Kanala düşen otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kanalın açık bölümüne kadar çekildi. Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan araç, yediemin otoparkına götürüldü. Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kuaförde tıraş, dışarıda kaza mesaisi

Kazanın yaşandığı noktanın yakınında faaliyet gösteren erkek kuaföründe ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kuaförde tıraş olan müşteriler, olay yerindeki çalışmaları kaçırmamak için salonun bahçesine çıktı. Telefonlarının flaşlarını kullanarak tıraşlarına devam eden müşteriler, bir yandan tıraş olurken diğer yandan adeta film izler gibi kurtarma çalışmalarını takip etti. Ortaya çıkan ilginç manzara çevrede dikkat çekti.