Çameli'nin eşsiz mutfağı gelecek nesiller için kayıt altına alındı Sakin şehir Çameli Gastronomi Şenliğine ev sahipliği yaptı

Denizli’nin Sakin Şehir unvanlı ilçesi Çameli, gastronomi kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen Gastronomi Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Elmalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte mahalleli kadınların odun ateşinde, kuzine sobalarında hazırladığı 30’dan fazla yöresel yemek tanıtıldı. Yıllardır evlerde pişen, ancak unutulmaya yüz tutan lezzetler bir kez daha sofralarda buluşurken, turizm öğrencileri ve aşçılar da tarifleri kayıt altına aldı.

Çameli’nin köklü mutfak kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve yöresel yemekleri turizmle buluşturmak amacıyla düzenlenen Sakin Şehir Çameli Gastronomi Şöleni, Elmalı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, eşi İlkin Arslan, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, Elmalı Mahalle Muhtarı Fatih Maden, mahalle sakinleri, Fethiye’den gelen turizm okulu öğrencileri ve gastronomi tutkunlarının katıldığı etkinlikte, geçmişten bugüne taşınan yöresel lezzetler tanıtıldı. Şölende yemeklerin hazırlanışında geleneksel yöntemler kullanıldı. Elmalı’da yaşayan 60 yaş üzerindeki kadınlar, yıllardır evlerinde pişirdikleri yemekleri kuzine sobalarında, odun ateşinde hazırladı. Her yemeğin adı, özellikleri ve hazırlanış biçimiyle sergilendiği etkinlikte, kadınların mutfak deneyimleri de genç kuşaklarla buluştu.

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Turizm öğrencileri ve aşçılar, yemekleri hazırlayan kadınlarla bir araya gelerek tarifleri, kullanılan malzemeleri ve pişirme yöntemlerini tek tek not etti. Böylece şölen, yalnızca yöresel lezzetlerin tadıldığı bir organizasyon olmanın ötesinde, kaybolmaya yüz tutan mutfak mirasının kayıt altına alındığı bir buluşmaya dönüştü.

Kuzinede pişen 30’dan fazla yöresel lezzet sofraya taşındı

Gastronomi şöleninde Çameli mutfağının ot, sebze, hamur işi, et ve süt ürünlerine dayanan zengin çeşitliliği gözler önüne serildi. Hazırlanan yemekler arasında gök domates yoğurtlaması, meneviş yoğurtlaması, kurutulmuş taze fasulye ekşilemesi, et kapama, kabaklı ve çökelekli legen böreği, av hayvanından hazırlanan Arap aşı, kara lahana çorbası ve kurutulmuş domatesli bulgurla yapılan muşakka yer aldı. Yufka, bazlama, yufka ekmek makarnası, cevizli sütlü kuru yufka tatlısı, turp havuç otu yoğurtlaması, pekmezli aside tatlısı, tarhana, sütlü ot yemeği, çingen bulguru, kayazak salatası, çörek ve bulgurlu şeker pancarı da sofralarda sunuldu. Çameli mutfağının önemli lezzetlerinden çıntar kavurması, nohutlu et yemeği, sütlü kabak yemeği, kaburgadan hazırlanan kemikli keçi eti kavurması, hoşmarem, kuyruk yağıyla servis edilen mısır ekmeği, un çorbası, alaçorba ve yumurta yemeği de katılımcıların beğenisine sunuldu. Elmalı’ya özgü kuru üzümlü hoşaf kompostosu ise şölenin ikramları arasında yer aldı. Katılımcılar, geçmişten gelen bu yemekleri tatma fırsatı bulurken, her bir lezzetin ardındaki yöresel alışkanlıkları ve mutfak hikâyelerini de dinledi.

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"Bu lezzetleri işletmelerimizin menülerine ekleyerek misafirlerimize sunacağız"

Çameli ve Elmalı’nın yöresel lezzetlerini restoran ve otel işletmeleri ne taşımak istediklerini ifade eden Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, "Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, "Biz buraya geldiğimizde muhtarımız yöremize özgü, birbirinden farklı ve özel lezzetlerden bahsetmişti. Biz de bu lezzetleri restoran ve otel işletmelerimize taşımak istedik. Çünkü işletmelerimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, yöresel yemeklerimizi merak ediyor ve özellikle bu tatları deneyimlemek istiyor. Bugün burada bu özel lezzetleri tatma fırsatı bulduk. Tariflerini de aldık ve kayıt altına aldık. Amacımız, öğrendiğimiz bu yemekleri kendi işletmelerimizde misafirlerimize sunmak. Biz de ön tadımlarımızı yaptık ve yemekleri çok beğendik. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Bu yemeklerin tarifleri aslında yöremizin annelerinde, kadınlarında ve bu toprakların insanlarında yaşıyor. Bizim için en değerli kültürel miraslardan biri de bu bilgi ve birikim. Şunu çok iyi biliyoruz ki turistler, Fethiye’ye, Çameli’ye ya da başka bir yöreye tatile gittiklerinde yalnızca o bölgenin doğal güzelliklerini görmek değil, aynı zamanda o bölgenin kendine özgü yemeklerini de tatmak istiyorlar. Biz de misafirlerimize bu otantik lezzetleri sunarak işletmelerimizin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bugün en önemli hedefimiz, yöresel yemeklerimizi yaşatmak, tanıtmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak. Burada tariflerini kayıt altına aldığımız tüm bu lezzetleri inşallah en kısa zamanda işletmelerimizin menülerine ekleyerek misafirlerimize sunacağız" dedi.

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"Bu lezzetleri bütün dünyaya göstermeliyiz"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gastronominin Sakin Şehir felsefesinin önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, geleneksel yemeklerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi. Elmalı Mahallesi sakinlerinin önerisiyle hayata geçirilen etkinliğin, Çameli’nin gastronomi turizmine de katkı sunacağını ifade eden Başkan Arslan, "Elmalı, Taşlılar ve Kirazlıyayla bölgemiz, gastronomi alanında öne çıkan, turizmi ve gastronomi kültürünü yakından tanıyan mahallelerimiz arasında yer alıyor. Bölgemizin köklü bir turizm geçmişi ve güçlü bir turizm altyapısı bulunuyor. Çameli’ye baktığımızda, ilçemizdeki 16 restoranın önemli bir bölümünün bu bölgede, Dalaman Çayı çevresinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Aynı zamanda yöresel ürünlerimizle hazırlanan birbirinden güzel ve özel lezzetlerimiz var. Biz aynı zamanda Cittaslow unvanına sahip bir ilçeyiz. Sakin Şehir felsefesinin temel ilkelerinden biri de fast food kültüründen uzaklaşmak, yerel üretimi desteklemek ve yöresel yemekleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Muhtarımız da bu düşünceden hareketle bize böyle bir etkinlik önerisiyle geldi. Biz de büyük bir memnuniyetle bu organizasyonu hep birlikte Elmalı Mahallemizde gerçekleştirmeye karar verdik. Bugün burada unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 2030 çeşit yöresel yemeğimizi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Her mahallemizden katılımcılarımız var. Özellikle Elmalı, Taşlılar ve çevre mahallelerimizin zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Aşçılar federasyonumuzun da ifade ettiği gibi bu lezzetler yalnızca Çameli’ye değil, bütün dünyaya tanıtılması gereken önemli bir kültürel miras" dedi.

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"Eski yemek tariflerimiz de unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor"

Geleneksel yemeklerin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Başkan Arslan, "Günümüzde otellerimizde ve restoranlarımızda birbirinden güzel yemekler hazırlanıyor. Ancak gastronomiye yalnızca lezzet açısından bakmamak, yemeklerin sağlık ve beslenme yönünü de değerlendirmek gerekiyor. Burada tanıttığımız yöresel yemeklerin birçoğu doğal ürünlerle hazırlanan, besleyici ve geleneksel mutfak kültürümüzü yansıtan özel tariflerdir. Bizim amacımız bu yemekleri hem tanıtmak hem de unutulmalarını önlemek. Nitekim Elmalı başta olmak üzere Çameli’nin Gürsu ve Kirazlıyayla gibi bölgelerindeki restoranlarımızda da bu yöresel lezzetleri yaşatmaya ve misafirlerimize sunmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra coğrafi işaret almak istediğimiz yöresel ürünlerimiz de bulunuyor. Leğen böreğimiz bunlardan biri. Bugün burada leğen böreğimizin dört farklı çeşidi hazırlanmış durumda. Ayrıca meneviş yoğurtlaması gibi yöremize özgü lezzetlerimizin de coğrafi işaret sürecini başlatmayı hedefliyoruz. En önemli hedeflerimizden biri de bu kültürü genç nesillere aktarmak. Ne yazık ki gençlerimiz zaman zaman geleneksel değerlerimizden ve eski yaşam kültürümüzden uzaklaşabiliyor. Bu süreçte eski yemek tariflerimiz de unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikle bu tarifleri kayıt altına alabilir, tanıtabilir ve gelecek kuşaklara aktarabilirsek hem yöremize hem de ülkemizin gastronomi turizmine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza, Serkan Hocamıza, aşçı kardeşlerimize ve Fethiye’den gelerek bizlere destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Temennimiz, yöresel yemeklerimizi daha fazla insana tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaktır" şeklinde konuştu.

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Elmalı Mahallesi’nde kurulan sofralar, Çameli’nin yalnızca yemek çeşitliliğini değil, bu lezzetleri kuşaktan kuşağa taşıyan kadınların emeğini, geleneklerini ve yaşam kültürünü de ortaya koydu. Kuzine ateşinde pişen yemeklerin tariflerinin kayıt altına alınmasıyla gastronomi şöleni, geçmişin mutfak mirasını geleceğe taşıma hedefiyle tamamlandı.