Başkan Tatık, "Atatürk'ün bilime dayanan düşünceleri güçlü Türkiye hedefinde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir"

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Başkan Tatık, Cumhuriyetin korunması ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir basın mesajı yayımladı. 10 Kasım’ın yalnızca büyük bir liderin kaybından duyulan hüznün yaşandığı bir gün olmadığını belirten Başkan Tatık, Atatürk’ün fikirlerini, mücadelesini ve millete kazandırdığı değerleri yeniden hatırlamak açısından da büyük anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Tatık mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybetmenin hüznünü yaşadığımız bir gün değil; aynı zamanda onun fikirlerini, mücadelesini ve milletimize kazandırdığı değerleri bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür. Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesine öncülük etmiş, en büyük eseri olan Cumhuriyet ile geleceğimizi aydınlatan güçlü bir miras bırakmıştır. Bizlere düşen en önemli görev; Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, onun ilke ve devrimlerini yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Atatürk’ün akla ve bilime dayanan düşünceleri, çağdaş ve güçlü bir Türkiye hedefimizde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.