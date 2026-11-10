Çivril - Dinar yolunda bitmeyen çalışma tepkisi

Denizli'nin Çivril ilçesini Dinar'a bağlayan yolda tamamlanamayan çalışmalar sürücülerin tepkisini çekiyor. Yolun IşıklıYuvaköy arasındaki bölümünde incelemelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Koray Eren, "8 yıldır bitirilemeyen çalışmalar insanların canını ve malını tehlikeye atıyor" dedi.

ÇivrilDinar karayolunda yıllardır devam eden yapım çalışmaları ve yol üzerinde oluşan çukurlar, sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Koray Eren, yolun Işıklı ile Yuvaköy mahalleleri arasındaki bölümünde incelemelerde bulunarak, çalışmaların tamamlanmamasına tepki gösterdi.

REKLAM

Yapım çalışmalarının 2018 yılında başladığını hatırlatan Eren, aradan geçen 8 yıla rağmen yolun tamamlanamadığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Yolun mevcut durumunun hem sürücüleri hem de yolcuları tehlikeye attığını ifade eden Eren, çalışmaların neden tamamlanamadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Eren, "8 yıldır bitirilemeyen ve insanların canını, malını tehlikeye atan bir yol. Neden bitmiyor, neden yapılmıyor, bunu araştırmak lazım. Yüzlerce aracın kullandığı bu yolun bu durumda olması büyük bir ayıptır" diye konuştu.

Çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Özellikle IşıklıYuvaköy arasındaki bölümde oluşan çukurların araçlara zarar verecek boyuta ulaştığını belirten Eren, sürücülerin çukurlardan kaçmak için tehlikeli manevralar yapmak zorunda kaldığını söyledi. Yolun mevcut durumuna dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamada Eren, "Çukurlar o kadar büyük ve derin ki içine düşen aracın mutlaka maddi zarara uğrayacağını düşünüyorum. Bu yolu kullanan vatandaşın devlete olan güveni ve bağlılığı zedelenir" ifadelerini kullandı.