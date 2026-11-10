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        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Engelli genç kızı darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar Antalya'dan kaybolan engelli genç kız Denizli'de bulundu

        Engelli genç kızı darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar Antalya'dan kaybolan engelli genç kız Denizli'de bulundu

        Antalya'da 27 Ekim'de kaybolan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, 9 günün sonra Denizli'de bulundu. Genç kadını yanlarında tuttukları belirlenen ve darp ederek kredi başvurusu yaptırdıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Engelli genç kızı darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar Antalya'dan kaybolan engelli genç kız Denizli'de bulundu

        Antalya'da 27 Ekim'de kaybolan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, 9 günün sonra Denizli'de bulundu. Genç kadını yanlarında tuttukları belirlenen ve darp ederek kredi başvurusu yaptırdıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

        Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için bir televizyon programına katılarak yardım istedi. Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürerken, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.

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        Kaybolduğu gün 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.

        Denizli'de operasyonla bulundu

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme gelen iddiaları ihbar kabul ederek, inceleme başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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