Denizli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deliktaş Mahallesi'nde dün Ahmet Karaaslan'ın (19) kullandığı 20 APA 947 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet çarpıştı.

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