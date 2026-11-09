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        Denizli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Denizli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Deliktaş Mahallesi'nde dün Ahmet Karaaslan'ın (19) kullandığı 20 APA 947 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Karaaslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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