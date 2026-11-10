Denizli'de Ata'nın huzurunda buluşma

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıldönümü ve 10 Kasım Atatürk'ü ANma Günü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen Törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

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