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        Denizli Basket, Slovakya'da

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak üst tura çıkma yarışında avantaj kaybeden Yukatel Denizli Basket yarın ikinci yarının ilk sınavında BC Prievidza'ya konuk olacak. SH Prievidza'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Slovakya temsilcisi grupta 5 maçta 1 galibiyet aldı. Avrupa arenasında ilk sezonunu geçiren Denizli Basket, ilk grup maçında rakibini iç sahada 83-69 yenmeyi başarmıştı. Denizli Basket grupta zirveyi paylaşan SL Benfica ve Bakken Bears'ı 2 galibiyet geriden takip ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Denizli Basket, Slovakya'da

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak üst tura çıkma yarışında avantaj kaybeden Yukatel Denizli Basket yarın ikinci yarının ilk sınavında BC Prievidza'ya konuk olacak. SH Prievidza'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Slovakya temsilcisi grupta 5 maçta 1 galibiyet aldı. Avrupa arenasında ilk sezonunu geçiren Denizli Basket, ilk grup maçında rakibini iç sahada 83-69 yenmeyi başarmıştı. Denizli Basket grupta zirveyi paylaşan SL Benfica ve Bakken Bears'ı 2 galibiyet geriden takip ediyor.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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