Denizli Basket, Slovakya'da

FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak üst tura çıkma yarışında avantaj kaybeden Yukatel Denizli Basket yarın ikinci yarının ilk sınavında BC Prievidza'ya konuk olacak. SH Prievidza'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Slovakya temsilcisi grupta 5 maçta 1 galibiyet aldı. Avrupa arenasında ilk sezonunu geçiren Denizli Basket, ilk grup maçında rakibini iç sahada 83-69 yenmeyi başarmıştı. Denizli Basket grupta zirveyi paylaşan SL Benfica ve Bakken Bears'ı 2 galibiyet geriden takip ediyor.

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