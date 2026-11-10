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        Denizli Basket'te hedef Avrupa deplasmanında galibiyet

        – Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki mücadelesinde Slovakya temsilcisi BC Prievidza'ya konuk olacak. Avrupa arenasında yoluna devam eden yeşilsiyahlılar, 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Denizli Basket'te hedef Avrupa deplasmanında galibiyet

        – Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu’ndaki mücadelesinde Slovakya temsilcisi BC Prievidza’ya konuk olacak. Avrupa arenasında yoluna devam eden yeşilsiyahlılar, 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

        Türkiye’yi ve Denizli’yi Avrupa kupalarında temsil eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup’ta yeni bir sınava çıkıyor. G Grubu’nda mücadele eden Denizli temsilcisi, bu kez Slovakya deplasmanında BC Prievidza ile karşı karşıya gelecek. 11 Kasım Çarşamba günü Slovakya’nın Prievidza kentinde oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Zorlu deplasmanda parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen Y. Denizli Basket, grup sıralamasındaki iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

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        Yeşilsiyahlılar, Avrupa kupasında ortaya koyduğu performansı Slovakya’da da sürdürerek Denizli’ye avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. BC Prievidza ile Y. Denizli Basket arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. Avrupa heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, mücadeleyi FIBA’nın YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilecek.

        Y. Denizli Basket, Slovakya deplasmanında alacağı sonuçla Avrupa yolculuğuna yeni bir galibiyet eklemeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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