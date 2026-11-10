Anadolu'nun kültür mirası Denizli'de canlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, ustaların unutulmaz eserlerini "Ozanların Dilinden" temasıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şef İsmail Barkan yönetimindeki konser, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin sanatsal ve kültürel hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Türk halk müziğinin köklü geçmişini ve zengin ezgilerini yaşatmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, Anadolumuzun kalbinden süzülüp gelen usta ozanların eserlerini sahneye taşıyor. "Ozanların Dilinden" adını taşıyan bu özel konser, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

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Sazın ve sözün üstatları anılıyor

Kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan ozanların mirası, bu anlamlı gecede sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Şef İsmail Barkan yönetimindeki Türk Halk Müziği Topluluğu; Türk halk edebiyatının ve müziğinin ölümsüz isimleri Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi efsanevi üstatların dillerden düşmeyen eserlerini seslendirecek. Konser, dinleyicileri Anadolu'nun derinliklerinde nostaljik ve duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Bu özel geceye davetlisiniz

"Ozanların Dilinden" Türk Halk Müziği Konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, ücretsiz biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden online olarak temin edebilecek.