Çal Belediyesi Atatürk'ü anmak için resim sergisi ve lokma hayrı düzenledi

Çal Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda resim sergisi ve lokma hayrı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Çal ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Çal Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir resim sergisi açıldı ve lokma ikramında bulunuldu. Anma programına Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Belediye Başkanı Ahmet Hakan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katılım sağladı. Programa ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

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Protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezen Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 88. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü kapsamında Atatürk Parkı’nda düzenlediğimiz resim sergisi ve lokma hayrında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hep birlikte yad ettik. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.