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        Cumhuriyet Başsavcısı, Atatürk'ü kendi yazdığı 'Gazi Paşa' şiirini okuyarak andı

        DENİZLİ'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde törenle anıldı. Törende Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Atatürk için yazdığı 'Gazi Paşa' isimli şiirini okudu. Başsavcı Akbulut'un okuduğu şiir salonda duygusal anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Cumhuriyet Başsavcısı, Atatürk'ü kendi yazdığı 'Gazi Paşa' şiirini okuyarak andı

        DENİZLİ'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde törenle anıldı. Törende Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Atatürk için yazdığı 'Gazi Paşa' isimli şiirini okudu. Başsavcı Akbulut'un okuduğu şiir salonda duygusal anlar yaşattı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümü nedeniyle Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Buradaki tören sonrası Atatürk'ü anma etkinlikleri Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Etkinliğe Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Denizli İl Emniyet Müdürü Ali Süllü ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler Atatürk için şiirler ve türküler okudu.

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        BAŞSAVCI ATATÜRK İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

        Anma etkinliğinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut da 19 Mayıs 2018 tarihinde Atatürk için yazdığı 'Gazi Paşa' isimli şiiri okudu. İzmir'de Cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken, evinde Atatürk ile ilgili bir yazı okurken duygulanıp, şiirini kaleme aldığını belirten Başsavcı Akbulut'un, okuduğu şiir salondakilere duygusal anlar yaşattı. Başsavcı Akbulut'un şiiri uzun süre alkış aldı.

        Başsavcı Akbulut'un 'Gazi Paşa' isimli şiirinin dizeleri şöyle:

        "Ben Mustafa Kemal'im! / Toroslarda karşılaştığım bir Yörük anasının / Şehit olan eşi ve oğullarının ardından söylediği / Sır dolu sözlerde gizlenmiş fani benim / Bir diyarı huzura göç etmişim / O gün bugündür toprak olmuş bedenim / Beni Anıtkabir'de aramayın sakın / Ay yıldızlı al bayrakta yaşar düşlerim / Gerçek bir yaşam öyküsüyüm / Hem yetim, hem öksüzüm / Bağrında yaşadığım Türk milletinden başka / Kimim kimsem yok benim / Param yok, pulum yok, malım yok, mülküm yok / Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim tek servetim / Devlet ile açtım gözümü / Bayrakla dertleşirken buldum özümü / Ben bin yıllık koca bir çınarın / Anadolu'ya kök salmış ulu dallarında filizlenen

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        Bir yaprak tanesiyim / Bir Gazi geldi geçti bu alemden / Ben hala ay yıldızlı al bayrağı / Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi / Gök semadan izlerim / Çanakkale geçilmez diyerek can veren şehitlerin / Yüreğine tutunmuş yüreğim / Ölürken, yaşamayı öğrendiğim savaş meydanlarında / Sakarya şehitlerine dokundu ellerim / Sırf düşlerimiz solmasın ve bu ülke sahipsiz kalmasın diye / Göz kapaklarını kapatırken kahraman Alplerim / Yüreğim bu acıya fazla dayanamadı / Arzı ıslattı göz bebeklerim / Anadolu'da hala şehit düşer bebeklerim / Hikayemiz hiç bitmesin diye /

        Şehit olmak için sırasını bekler cümle yiğitlerim / Bizler savaş meydanlarının çile çekmiş çocuklarıyız / Hikayemizi iyi dinleyin / Anadolu konuşur akşamları / Kulak verin dağlarına, denizlerine, yaylalarına / Kulak verin göllerine, ırmaklarına, bozkırlarına / Boş kalmasın beşiklerimiz /

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        Baki kalsın memleketimiz diyerek / Soğuk topraklara uzanan nice canlara kulak verin / Ve asla unutmayın hikayemizi / Beni iyi dinleyin! /

        Ben Nahçıvan kapısıyım, Ben Hatay sofrasıyım / Ankara'nın taşları, İzmir'in dağlarıyım, Trabzon'da kemençe / Artvin'de Atabarıyım / İstanbul'da musiki, Sivas'ta bağlamayım / Amasya'da esarete başkaldıran Misak-ı Milli benim / Çünkü özgürlük ve bağımsızlık benim karakterim / Ben Selanik'te Mülkiyeli / Manastır'da harbiyeli / Sofya'da ataşeyim / Ama bilmelisiniz ki uğruna ömrümü verdiğim halkımın Başöğretmeniyim / Beni boşuna beklemeyin / Bir daha geri dönmeyeceğim / Bir kızılelma hikayesi bizimkisi / Sizi kıyamete kadar orada bekleyeceğim...

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        Zaman bir gün durur / Elbet bir gün bütün yollar son bulur / Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olur / Dünya ne kadar küçükmüş meğerse avuçlarımızın içinde / Gazi Mustafa Kemal diyorlar bana / Benden size selam olsun / Sözüm buraya kadar / Varlığım Türk varlığına armağan olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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