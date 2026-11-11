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        Çivrilli çiftçiler kendi ürettiği pancarın melasını almak istiyor

        Denizli'nin Çivril ilçesinde şeker pancarı üreticileri, artan üretim maliyetleri ve alım sürecinde yaşadıkları sorunların ardından bu kez melas sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Şeker pancarından elde edilen ve hayvan besiciliğinin yanı sıra tarımsal üretimde de kullanılan melasın bu yıl çiftçilere satılmayacağı iddiası üreticilerin tepkisine neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Çivrilli çiftçiler kendi ürettiği pancarın melasını almak istiyor

        Denizli'nin Çivril ilçesinde şeker pancarı üreticileri, artan üretim maliyetleri ve alım sürecinde yaşadıkları sorunların ardından bu kez melas sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Şeker pancarından elde edilen ve hayvan besiciliğinin yanı sıra tarımsal üretimde de kullanılan melasın bu yıl çiftçilere satılmayacağı iddiası üreticilerin tepkisine neden oldu.

        Şeker pancarı hasadının sürdüğü Çivril'de üreticiler, her yıl Uşak Şeker Fabrikası'ndan satın aldıkları melası bu yıl temin edemeyeceklerini öğrendiklerini belirtti. Uşak Şeker Fabrikası ve Çivril Pancar Kooperatifi yetkililerinin, melasın özel firmalara satılacağı gerekçesiyle çiftçilere satış yapılmayacağını bildirdiğini öne süren üreticiler, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

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        "Çiftçi parasını vererek melas alıyor"

        Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Ömer Turan, melasın özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için önemli ve ekonomik bir girdi olduğunu söyledi. Her yıl fabrikadan melas satın aldıklarını ancak bu yıl özel firmalara satış yapılacağı gerekçesiyle çiftçilere ürün verilmeyeceğinin bildirildiğini ifade eden Turan, "Pancar melası hem hayvan yemi hem de gübre olarak kullanabildiğimiz düşük maliyetli bir üründü. Her yıl aldığımız ürünü bu yıl özel firmalara satacakları gerekçesiyle çiftçiye satmama kararı almışlar. Çiftçi melası bedava almıyor, parasıyla alıyor. Özel firmaya satacaklarına çiftçiye satsınlar." dedi.

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        "Çiftçi kendi ürettiği ürünün posasını alamıyor"

        Pancar üretiminin yoğun olarak yapıldığı Sarılar Mahallesi Muhtarı Önder Akkoyun da melasın hayvancılık ve tarımsal üretim açısından önemli bir ürün olduğunu belirtti. Pancarı yetiştirerek fabrikaya teslim ettiklerini, ardından ihtiyaç duydukları melası yine fabrikadan satın aldıklarını anlatan Akkoyun, bu yıl çiftçilere satış yapılmayacağının kendilerine bildirildiğini söyledi. Melasın kış aylarında hayvan yemi olarak tercih edildiğini, tarlalarda kullanıldığında ise gübre işlevi gördüğünü dile getiren Akkoyun, "Çiftçi kendi ürettiği ürünün posasını parasıyla alamıyor. Çiftçiyi bitirmek için ne varsa yapıyorlar. Bu ürün kış aylarında hayvan yemi olarak çok tercih edilen ve faydalı bir besin. Onun dışında tarlaya atıldığında gübre vazifesi görüyor. Çiftçi için bu kadar önemli ve faydalı bir ürün neden çiftçiye değil de özel firmalara satılır anlamak zor. Yetkililerden bu kararın yeniden değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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        "Melas hayvanlara kışın enerji veriyor"

        Yassıhöyük Mahallesi sakinlerinden besici İbrahim Öz ise melasın özellikle kış aylarında hayvan besleyen üreticiler için ekonomik bir yem kaynağı olduğunu ifade etti. Melasın içerdiği şeker sayesinde hayvanlara enerji sağladığını belirten Öz, "Melas en ucuz yem bitkisi. İçerdiği şeker ile kışın hayvanlara enerji veriyor ve üşümemelerine fayda sağlıyor. Madem satacaklar, çiftçiye satsınlar." ifadelerini kullandı.

        Çivrilli üreticiler, üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde melasa erişimlerinin de kısıtlanmasının kendilerini daha fazla zorlayacağını belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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