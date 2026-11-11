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        Tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde tır ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Denizli’nin Çivril ilçesinde tır ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, UşakÇivril karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak yönünde ilerleyen N.K. idaresindeki 48 AAZ 75 plakalı SUV araç, Karahallı istikametinden gelerek Uşak yönüne dönüş yapmak isteyen H.Y. yönetimindeki 45 HY 580 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç ağır hasar alırken, araç sürücüsü N.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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