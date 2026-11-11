Tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, UşakÇivril karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak yönünde ilerleyen N.K. idaresindeki 48 AAZ 75 plakalı SUV araç, Karahallı istikametinden gelerek Uşak yönüne dönüş yapmak isteyen H.Y. yönetimindeki 45 HY 580 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç ağır hasar alırken, araç sürücüsü N.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

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