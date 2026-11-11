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        Denizli'de, Ata'nın sevdiği şarkılar yüreklerde yankılandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Denizli'de düzenlenen anlamlı bir konserle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu tarafından hayata geçirilen "Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin" programı, sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Denizli'de, Ata'nın sevdiği şarkılar yüreklerde yankılandı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Denizli’de düzenlenen anlamlı bir konserle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu tarafından hayata geçirilen "Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin" programı, sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de de minnet, özlem ve rahmetle yâd edildi. Gün boyu süren anma programları ve törenlerin ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir sanat etkinliğine imza atıldı. Denizli halkının yoğun ilgi gösterdiği bu özel gece, Ulu Önder’in hatırasına yaraşır bir vefa buluşmasına sahne oldu.

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        Özay Gönlüm Salonu’nda unutulmaz müzik ziyafeti

        DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen konserde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu sahne aldı. Şef Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönetimindeki koro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayattayken dinlemekten büyük keyif aldığı ve Türk sanat müziğinin en seçkin eserleri arasında yer alan unutulmaz şarkıları seslendirdi. Konser boyunca icra edilen her bir eser, salonu dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

        "Her Zaman Kalbimizdesin"

        "Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin" temasıyla gerçekleştirilen konser, Denizlililerin Atatürk’e olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gecenin sonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım tarafından Şef Ahmet Nuri Çağdaş’a çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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