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        Baca temizliği esnasında çıkan yangın korkuttu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlı bir binanın teras katında baca temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Baca temizliği esnasında çıkan yangın korkuttu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlı bir binanın teras katında baca temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın teras katında baca temizliği yapan vatandaş, temizlik esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden vatandaş, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında, binanın 3. katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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