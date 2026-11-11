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        Denizli'de bitkisel üretim planlaması masaya yatırıldı

        Denizli'de tarımsal üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması ve tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması amacıyla Bitkisel Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Denizli'de bitkisel üretim planlaması masaya yatırıldı

        Denizli'de tarımsal üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması ve tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması amacıyla Bitkisel Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Denizli Vali Yardımcısı Ali Partal başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Planlama Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Denizli genelinde ve ilçelerde bulunan bitkisel dikili alanlara yönelik tür değişikliği başvuruları kapsamlı şekilde ele alındı.

        Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, mevcut dikili tarım alanlarında yapılması planlanan tür değişiklikleri oluşturdu. Kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, başvuruların tarımsal üretim planlaması ve bölgenin üretim potansiyeli açısından uygunluğu üzerinde duruldu.

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        Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim'in de yer aldığı çalışmalarda, tarımsal üretimin geleceğe yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi ve mevcut kaynakların verimli kullanılması konuları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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