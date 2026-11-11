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        700 bin liralık suça karışan şüpheliler caminin önünde yakalandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi 700 bin lira dolandıran şüpheliler, JASAT dedektiflerinin sıkı takibi sonucu, Honaz ilçesinde araçlarını cami önüne saklamaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        700 bin liralık suça karışan şüpheliler caminin önünde yakalandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi 700 bin lira dolandıran şüpheliler, JASAT dedektiflerinin sıkı takibi sonucu, Honaz ilçesinde araçlarını cami önüne saklamaya çalışırken yakalandı.

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayarak, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliler, "Adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını, bu olaylardan zarar görmemesi için adresine jandarma personeli göndereceklerini, evinde bulunan ziynet eşyalarını ona teslim etmesi gerektiği" şeklinde yönlendirme yaptı. Kamu personeline duyulan güveni kullanan şüpheliler, yaklaşık 700 bin TL dolandırdı. Daha sonra kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için geniş çaptı araştırma başlatıldı.

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        Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışma sonucunda suça karışan şüpheliler ve kullandıkları aracı belirledi. Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT) ile Acıpayam ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı ve ısrarlı çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, araçlarını Honaz ilçesindeki bir caminin önüne gizlemeye çalışırlarken kıskıvrak yakalandı. Jandarmanın başarılı operasyonunda mağdurdan alınan para ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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