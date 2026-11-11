Denizli'de 12 bin 500 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denizli’de binlerce fidan toprakla buluştu. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü organizasyonuyla Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 2025 yılında meydana gelen orman yangınında zarar gören alan yeniden ağaçlandırıldı.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla gerçekleştirilen törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kurum müdürleri, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, yangından etkilenen 30 dekarlık alanı yeniden doğaya kazandırmak amacıyla 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Tören alanındaki dikimin yanı sıra 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Denizli il genelinde belirlenen 15 farklı lokasyonda eş zamanlı olarak toplam 12 bin 250 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

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"7 yılda 378 bin fidan toprakla buluştu"

20192025 yılları arasında 197 farklı lokasyonda 378 bin fidan toprakla buluştuğunu ifade eden Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, "Denizli orman varlığı açısından 579 bin hektarlık bir alana sahip, kentimizin yüzde 48’i orman. Bu da orman varlığı açısından bizi ilk 10 ilin içine soktu. Bu büyük doğal zenginlik bizlere önemli sorumluluklar da yüklemektedir. Çünkü ormanlarımız yalnızca ağaçlardan ibaret değil. Hayatı, suyu, toprağın, yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin güvencesi. Bizler bu program dahilinde 20192025 yıllarında, 197 farklı lokasyonda yaklaşık 378 bin fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım Ağaçlandırma Günümüz barış içinde yaşayacak daha yeşil bir dünyaya katkı sunmak için bu yıl ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış’ mottosuyla ve karbon tutulumunda ormanların taşıdığı bu büyük önem nedeniyle ilimizde ve ilçelerimizde yeni karbon yutak ormanları tesis etmek suretiyle gerçekleştiriyoruz. Yangınlardan etkilenen orman alanlarımızın her metrekaresini başka hiçbir faaliyete müsaade etmeden yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bugün de program yaptığımız alan 2025 yılında yangından etkilenen 30 dekarlık bir alan, yaklaşık 3 bin 500 fidan sizlerle beraber toprakla buluşturacağız" dedi.

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"Türkiye, son 30 yılda dünyada orman varlığını en çok artıran dördüncü ülke"

Türkiye’nin son 30 yılda ağaçlandırma alanında dünyada ciddi başarı elde ettiğini vurgulayan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bu vatanda bir dikili ağacınız olsun diye sembolik anlamı da yüksek bir töreni gerçekleştiriyoruz. Türkiye orman varlığı itibariyle son otuz yılda dünyada orman varlığını en çok artıran dördüncü ülke. Bizden önce Çin, Rusya ve Hindistan var. Onların coğrafi büyüklükleri de çok fazla, nüfusları da çok fazla olduğu için aslında hem coğrafi büyüklük hem nüfus itibariyle çok önemli bir başarıyı dünyada elde etmiş durumdayız. Bunu sizler gibi duyarlı gençlerimiz, çocuklarımız ve vatandaşlarımız sayesinde gerçekleştirdik. Denizlimizde de bunun güzel bir örneğini bugün gerçekleştireceğiz. Yanan bir orman alanını ağaçlandırmaya başlayacağız. Buraya çok güzel fidanlar hazırlamışlar. Vatanımızı daha da güzelleştirerek gelecek nesillere sizin kuşaklarınıza ve sizden sonraki kuşaklara bırakmak niyetindeyiz. Onu birlikte başaracağız bugün" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.