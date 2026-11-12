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        Denizli Büyükşehirden öğrencilere ara tatil desteği

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri (SEM), öğrencilerin ara tatil dönemini akademik ve sosyal anlamda en verimli şekilde geçirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir tam gün eğitim programı hayata geçiriyor. 1620 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan program, öğrencilerin hem eksiklerini tamamlamalarına hem de keyifli aktivitelerle tatili değerlendirmelerine imkan tanıyacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Denizli Büyükşehirden öğrencilere ara tatil desteği

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri (SEM), öğrencilerin ara tatil dönemini akademik ve sosyal anlamda en verimli şekilde geçirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir tam gün eğitim programı hayata geçiriyor. 1620 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan program, öğrencilerin hem eksiklerini tamamlamalarına hem de keyifli aktivitelerle tatili değerlendirmelerine imkan tanıyacak.

        Akademik başarıyı bireysel ve sosyal gelişimle harmanlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, bilimsel, sanatsal ve sportif beceri etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin çok yönlü yetişmesini sağlıyor. Yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Sosyal Etkinlik Merkezleri, öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak ve ara tatil dönemini en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 1620 Kasım tarihleri arasında tam gün eğitim programı düzenleyecek.

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        Tatil sürecinde kesintisiz eğitim ve gelişim

        Ara tatil eğitim programına başvurular, www.denizli.bel.tr web adresinden ya da https://apps.denizli.bel.tr/sosyaletkinlikmerkezibasvuru/ linki üzerinden online olarak yapılabiliyor. Program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Aktepe, Anafartalar, Fatih, Gökpınar, Kayıhan, Mehmet Akif Ersoy ve Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezleri ile doğrudan iletişime geçebilir.

        İlköğretim gruplarına yönelik kapsamlı destek

        Merkezler, 2. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm ilköğretim grubu öğrencilerine yönelik zengin bir çalışma modeli sunuyor. MEB müfredatına tam uyumlu konu anlatımları ve branş öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen test çözümleri, öğrencilerin sağlam bir akademik temel oluşturmasını sağlıyor. Günlük ödev takibinin yanı sıra uygulanan konu tarama testleri ve aylık deneme sınavları, öğrencilerin gelişimini yakından takip etmeye imkan tanıyor. Özellikle LGS hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik çalışma kampları, kaynak kitap desteği ve uzman kadro eşliğinde yürütülen bireysel öğrenci koçluğu başarıyı artırıyor.

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        Dört temel hizmet alanı

        "İyi Bir Gelecek, İyi Bir Eğitimle Başlar" anlayışıyla faaliyet gösteren Sosyal Etkinlik Merkezleri, sunduğu hizmetleri dört ana başlık altında topluyor. Eğitsel hizmetler kapsamında öğrencilerin okul dersleri pekiştirilirken, ödevlerine rehberlik ediliyor ve özellikle 8. sınıf öğrencileri için LGS hazırlık süreçleri destekleniyor. Psikososyal hizmetler ile öğrencilerin yaş gruplarına uygun kişilik gelişimi ve ruh sağlığı korunurken; sosyokültürel ve serbest zaman hizmetleriyle de zekâ oyunları, sinema, tiyatro, geziler ve eğitsel seminerler aracılığıyla sosyalleşmeleri teşvik ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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