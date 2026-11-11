Denizli İdmanyurdu - Bucaspor 1928: 0-0

İki ekibin Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 34'üncü dakikada Bora Taşdemir ve 90+4'te Nazmi Candoğan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Denizli İdmanyurdu ve Bucaspor 8'er puana ulaşıp düşme potasından çıkamadı.

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