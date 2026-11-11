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        Denizli İdmanyurdu - Bucaspor 1928: 0-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma yarışındaki Denizli İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 yenişemedi: 0-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Denizli İdmanyurdu - Bucaspor 1928: 0-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma yarışındaki Denizli İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 yenişemedi: 0-0.

        İki ekibin Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 34'üncü dakikada Bora Taşdemir ve 90+4'te Nazmi Candoğan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Denizli İdmanyurdu ve Bucaspor 8'er puana ulaşıp düşme potasından çıkamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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