Denizli Basket Avrupa'da erken havlu attı

TARİHİNDE ilk kez Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil eden Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda 6 maç sonunda 2 galibiyette kalırken gruptan çıkma şansını çok zora soktu.

İlk 3 haftada 2 galibiyetle başladığı grupta üst üste 3'üncü yenilgisini Slovakya'da BC Prievidza'ya 86-73 mağlup olarak alan Denizli ekibi bitime 4 maç kala rakiplerinin 2 galibiyet gerisine düştü. Hem Basketbol Süper Ligi'nde hem Europe Cup'ta zorlu günler geçiren Denizli Basket Avrupa'da kalan 4 maçının 3'ünü art arda evinde oynayacak. Başantrenör Zafer Aktaş, BC Prievidza yenilgisinin ardından, "Birçok oyuncumuz sakatlıkla uğraşıyor ve hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Bu sebeplerden dolayı bazı oyuncularımızı hiç oynatmadık, bazılarını ise limitli kullanabildik. En sevindirici konu ise Ty Brewer'in aramıza dönmesi oldu. Şimdi en kısa sürede Denizli'ye dönüp pazar günü oynayacağımız Glint Çayırova maçına hazırlanmalıyız" dedi.

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