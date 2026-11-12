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        Cansız bedeni bulunan mühendisin ölüm nedeni belli oldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda cansız bedeni bulunan makine mühendisinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Cansız bedeni bulunan mühendisin ölüm nedeni belli oldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda cansız bedeni bulunan makine mühendisinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

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        Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Arif Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Oruç’un cenazesi, öğle vakti Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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